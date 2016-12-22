Около 3 тыс. человек готовятся к финальному этапу эвакуации из восточного Алеппо

Последний этап эвакуации мирных жителей и боевиков из восточного Алеппо, как ожидается, должен состояться в четверг, сообщает сайт британской газеты "Дейли телеграф".

В общей сложности удерживаемую экстремистами часть города в течения дня готовятся покинуть примерно 3 тыс. человек. Для этого сирийские власти подготовили 60 автобусов.

Предполагается, что это - последняя группа людей, пожелавшая покинуть восточную часть Алеппо и перебраться на контролируемые боевиками территории. Таким образом, уже в четверг сирийские правительственные войска могут восстановить контроль над всей территорией Алеппо.