Президенты Казахстана и Ирана договорились укреплять сотрудничество в сфере транспорта и АПК

Казахстанско-иранский диалог приобретает системный характер, по всем вопросам отмечается взаимопонимание, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Иран - наш близкий сосед в регионе и надежный партнер. Мы никогда, даже во время санкций в отношении Ирана, не разрывали связей. (. . .) Расширяется сфера казахстанско-иранского диалога и обретает системный характер, и наша основная цель - повысить дружеские связи двух народов", - сказал Н.Назарбаев в ходе совместного заявления с президентом Ирана Хасаном Рухани в четверг в Астане.

Он сообщил, что в рамках переговоров с Х.Рухани было акцентировано внимание на путях укрепления партнерства в торгово-экономической сфере. В частности, определены несколько приоритетных направлений взаимодействия. В их числе - использование и развитие транзитно-логистических возможностей, сотрудничество в железнодорожной отрасли.

"На сегодняшний день иранские компании реализуют сельхозпроекты общей стоимостью $480 млн. Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую агропродукцию - подсолнечное масло, рапс, рис. Мы заинтересованы в этом и готовы", - сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, есть совместная заинтересованность в установлении взаимодействия в сфере горнорудной металлургии. "В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это", - отметил глава государства.