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Регион 22.12.2016 13:49

Астана и Тегеран будут вместе бороться с терроризмом и исламофобией - Назарбаев

Казахстан и Иран договорились сообща противодействовать терроризму и объединить усилия в борьбе с исламофобией.

"Нами достигнута договоренность объединения наших усилий на пути борьбу с распространением исламофобии, связывание Ислама с терроризмом и "джихадизмом". Также договорились установить тесное сотрудничество на пути борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с совместным с президентом Ирана Хасаном Рухани заявлением по итогам переговоров.

Иранский лидер в свою очередь отметил, что в ходе переговоров стороны "коснулись проблем кризисов нашего региона, как дальше сотрудничать, особенно в области противодействия терроризму".

"Сегодня в Ираке и Сирии воцарилась ситуация, которая беспокоит всех нас. Мы должны сообща решить эту проблему, и вернуть стабильность и безопасность в этих странах", - сказал Х.Рухани.

Иран и Казахстан, как влиятельные страны в регионе, должны продолжать совместные усилия в этом направлении, подчеркнул он.

"Особенно в области экономики, что приведет к улучшению ситуации и принесет пользу народам наших стран", - добавил президент Ирана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИРАН, АНТИТЕРРОР, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]