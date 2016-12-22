Астана и Тегеран будут вместе бороться с терроризмом и исламофобией - Назарбаев

Казахстан и Иран договорились сообща противодействовать терроризму и объединить усилия в борьбе с исламофобией.

"Нами достигнута договоренность объединения наших усилий на пути борьбу с распространением исламофобии, связывание Ислама с терроризмом и "джихадизмом". Также договорились установить тесное сотрудничество на пути борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с совместным с президентом Ирана Хасаном Рухани заявлением по итогам переговоров.

Иранский лидер в свою очередь отметил, что в ходе переговоров стороны "коснулись проблем кризисов нашего региона, как дальше сотрудничать, особенно в области противодействия терроризму".

"Сегодня в Ираке и Сирии воцарилась ситуация, которая беспокоит всех нас. Мы должны сообща решить эту проблему, и вернуть стабильность и безопасность в этих странах", - сказал Х.Рухани.

Иран и Казахстан, как влиятельные страны в регионе, должны продолжать совместные усилия в этом направлении, подчеркнул он.

"Особенно в области экономики, что приведет к улучшению ситуации и принесет пользу народам наших стран", - добавил президент Ирана.