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Регион 22.12.2016 14:02

В Тбилиси из-за аварии на ЛЭП без света остались 20 тысяч человек

В четверг утром в результате аварийного отключения в Тбилиси линий электропередачи "Вера-1" и "Вера-2" прекращена подача электроэнергии потребителям находящейся в центральной части грузинской столицы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает пресс-служба АО "Теласи" (контролируется ПАО "Интер РАО").

"В настоящее время электроэнергия не подается почти 20 тысячам абонентам проспекта Руставели (частично), проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц", - говорится в сообщении.

По информации компании, технические бригады "Теласи" ведут работы по ликвидации аварии, и в ближайшее время электроснабжение обесточенных абонентов будет возобновлено.

АО "Теласи" приносит потребителям извинения за возникший дискомфорт.

"Теласи" - одна из крупнейших электросетевых компаний Грузии, осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси и его пригородах, обслуживая около 568 тыс. абонентов. "Интер РАО" через дочернюю Silk Road Holdings B.V. (Нидерланды) владеет 75,11% уставного капитала АО "Теласи".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ЛЭП, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]