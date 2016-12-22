В Тбилиси из-за аварии на ЛЭП без света остались 20 тысяч человек

В четверг утром в результате аварийного отключения в Тбилиси линий электропередачи "Вера-1" и "Вера-2" прекращена подача электроэнергии потребителям находящейся в центральной части грузинской столицы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает пресс-служба АО "Теласи" (контролируется ПАО "Интер РАО").
"В настоящее время электроэнергия не подается почти 20 тысячам абонентам проспекта Руставели (частично), проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц", - говорится в сообщении.
По информации компании, технические бригады "Теласи" ведут работы по ликвидации аварии, и в ближайшее время электроснабжение обесточенных абонентов будет возобновлено.
АО "Теласи" приносит потребителям извинения за возникший дискомфорт.
"Теласи" - одна из крупнейших электросетевых компаний Грузии, осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси и его пригородах, обслуживая около 568 тыс. абонентов. "Интер РАО" через дочернюю Silk Road Holdings B.V. (Нидерланды) владеет 75,11% уставного капитала АО "Теласи".
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