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Регион 22.12.2016 14:12

Назарбаев заявил о поддержке сотрудничества ЕАЭС с Ираном

Казахстан поддерживает стремление Ирана взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы согласились укреплять политическое взаимодействие в рамках таких международных организаций, как ООН, ОИС, ШОС, а также стремление Ирана взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза. Об этом Иран заявил, и мы со своей стороны готовы поддержать это стремление", - сказал Н.Назарбаев в рамках совместного заявления с президентом Ирана Хасаном Рухани в четверг в Астане.

Как сообщалось, Высший Евразийский экономический совет 26 декабря рассмотрит вопрос о целесообразности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ИРАН, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]