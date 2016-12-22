Назарбаев заявил о поддержке сотрудничества ЕАЭС с Ираном

Казахстан поддерживает стремление Ирана взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы согласились укреплять политическое взаимодействие в рамках таких международных организаций, как ООН, ОИС, ШОС, а также стремление Ирана взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза. Об этом Иран заявил, и мы со своей стороны готовы поддержать это стремление", - сказал Н.Назарбаев в рамках совместного заявления с президентом Ирана Хасаном Рухани в четверг в Астане.

Как сообщалось, Высший Евразийский экономический совет 26 декабря рассмотрит вопрос о целесообразности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном.