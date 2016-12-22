Лукашенко и Кучма обсудили работу контактной группы по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
По информации пресс-службы, А.Лукашенко и Л.Кучма обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран.
А.Лукашенко сказал, что рад возможности встретиться.
В свою очередь Л.Кучма отметил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается".
На это глава белорусского государства заявил: "Да, и что мы остались друзьями".
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