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СНГ 22.12.2016 14:28

Лукашенко и Кучма обсудили работу контактной группы по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко и Л.Кучма обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран.

А.Лукашенко сказал, что рад возможности встретиться.

В свою очередь Л.Кучма отметил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается".

На это глава белорусского государства заявил: "Да, и что мы остались друзьями".

Белоруссия и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КУЧМА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]