Лукашенко и Кучма обсудили работу контактной группы по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко и Л.Кучма обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран.

А.Лукашенко сказал, что рад возможности встретиться.

В свою очередь Л.Кучма отметил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается".

На это глава белорусского государства заявил: "Да, и что мы остались друзьями".

Белоруссия и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.