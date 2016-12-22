Сотрудники ООН наблюдают за финальной стадией эвакуации населения из восточного Алеппо

Представители ООН следят за ходом продолжающейся в четверг эвакуации мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо, передают западные СМИ.

"Эвакуация продолжается. Наблюдатели на месте", - сообщил журналистам один из находящихся в Сирии сотрудников ООН.

По его словам, некоторые жители выехали из Алеппо ночью, эвакуация продолжилась утром.

В четверг, как ожидается, завершится последний этап эвакуации мирных жителей и боевиков из восточного Алеппо. В общей сложности удерживаемую экстремистами часть города в течения дня готовятся покинуть примерно 3 тыс. человек. Для этого сирийские власти подготовили 60 автобусов.

Предполагается, что это последняя группа людей, пожелавшая покинуть восточную часть Алеппо и перебраться на контролируемые боевиками территории. Таким образом, уже в четверг сирийские правительственные войска могут восстановить контроль над всей территорией Алеппо.