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СНГ 22.12.2016 15:05

Избранный президент Молдавии упрекнул действующего президента в утрате понимания политической реальности

Избранный президент Молдавии Игорь Додон ответил на заявления действующего президента Николая Тимофти, который накануне раскритиковал своего преемника за заявления о вооруженном конфликте в Приднестровье.

И.Додон написал в четверг в соцсетях, что "в конце своего мандата Н.Тимофти осознал, что может быть президентом и даже делать заявления".

По мнению И.Додона, у Н.Тимофти "отсутствует какое-либо понимание политической реальности, в которой пребывает Молдавия".

"Но меня это не удивляет. Так происходит, когда у тебя чего-то нет, и ты не знаешь чего. Так происходит, когда в твоем аппарате или среди фаворитов одни лишь антигосударственники и сторонники объединения с Румынией. Я понимаю его психологическое состояние. Больно покидать высший пост в государстве, не оставив после себя ничего значимого. Кроме мешка вручённых медалей", - написал И.Додон.

По его мнению, Н.Тимофти "не пристало советовать, как вести себя президенту".

"Еще предстоит выяснить, как Н.Тимофти скатился до того, чтобы утверждать правительство и генерального прокурора ночью, втайне от граждан? Почему он молчал, когда украли миллиард из банков, когда одобрялись иные антисоциальные действия власти? Мне жаль, что я должен делать подобные замечания в конце его мандата. Сожалею, что Н.Тимофти не знает, как поставить точку на одной из страниц в своей жизни, не пролив при этом чернил", - отметил И.Додон.

Комментарий избранного президента Молдавии стал ответной реакцией на сделанное накануне заявление Н.Тимофти, который осудил И.Додона за его заявления о том, что "Кишинев виновен в вооруженном конфликте на Днестре и должен попросить у Приднестровья прощения за те события". По мнению Н.Тимофти, высказанное мнение "способно разрушить стабильность в обществе".

Церемония передачи власти и инаугурации нового президента Молдавии состоится в пятницу, 23 декабря.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЕМНИК, ПОЛЕМИКА


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