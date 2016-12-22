Доходы ГФСЗ за 11 месяцев увеличились на 9%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в январе-ноябре 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 2,9 млрд манатов, отмечает глава министерства Салим Муслимов.

«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 1,7 млрд манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2015г - на 6,4%). При этом 64% этих доходов пришлись на поступления от частного сектора, которые составили 1 млрд 87 млн манатов (рост на 5,3%)», - подчеркнул С.Муслимов в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».

По его словам, в январе-ноябре на платежи населению пенсий и пособий направлено 98,2% расходов фонда. При этом платежи по пенсиям увеличились по сравнению с январем-ноябрем 2015 года на 8,4%.

Платежи по пособиям в отчетный период составили 82 млн манат.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2016 год утверждены на уровне 3 млрд 307,36 млн манатов.

Н.Аббасова