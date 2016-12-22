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Финансы 22.12.2016 13:05

Доходы ГФСЗ за 11 месяцев увеличились на 9%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в январе-ноябре 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 2,9 млрд манатов, отмечает глава министерства Салим Муслимов.

«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 1,7 млрд манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2015г - на 6,4%). При этом 64% этих доходов пришлись на поступления от частного сектора, которые составили 1 млрд 87 млн манатов (рост на 5,3%)», - подчеркнул С.Муслимов в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».

По его словам, в январе-ноябре на платежи населению пенсий и пособий направлено 98,2% расходов фонда. При этом платежи по пенсиям увеличились по сравнению с январем-ноябрем 2015 года на 8,4%.

Платежи по пособиям в отчетный период составили 82 млн манат.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2016 год утверждены на уровне 3 млрд 307,36 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ГФСЗ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]