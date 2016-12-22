Президент РФ почтил память погибшего в Анкаре российского посла

Президент РФ Владимир Путин приехал почтить память убитого 19 декабря террористом в Анкаре российского посла в Турции Андрея Карлова.
Церемония прощания с российским дипломатом проходит в четверг в здании МИД РФ на Смоленской площади.
На это время у президента была запланирована ежегодная пресс-конференция с участием 1,5 тысяч журналистов. Но глава государства принял решение перенести ее на пятницу, чтобы лично принять участие в траурных мероприятиях.
Накануне В.Путин подписал указ о присвоении посмертно А.Карлову звания Героя Российской Федерации "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".
Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новость о гибели посла была "эмоционально тяжелой" для В.Путина.
В ночь после теракта он собрал для доклада главу МИД и руководителей спецслужб. Президент назвал убийство А.Карлова "провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии".
В.Путин охарактеризовал А.Карлова как блестящего дипломата и высоко отозвался о его личных качествах. "Он был очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал", - вспоминал президент.
В.Путин пообещал, что ответом на это преступление станет "усиление борьбы с террором, и бандиты это на себе почувствуют".
В свою очередь пресс-секретарь российского президента заявил, что убийство А. Карлова стало "ударом в спину для турецких властей, ударом по престижу страны".
"То, что случилось, также направлено и против турецкого государства. Потому что наши турецкие партнеры меньше кого бы то ни было могли бы быть заинтересованы в таком развитии событий", - заявил он накануне в интервью телеканалу "Мир".
"Это, безусловно, удар в плане престижа страны. Потому что, вы знаете, любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей. Это прописано в Венской конвенции дипломатических отношений. Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре", - сказал Д.Песков.
Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло в минувший понедельник в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия местью за действия России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.
Как сообщили арабские СМИ, ответственность за убийство взяла на себя коалиция сирийских боевиков "Джейш аль-Фатх", объединяющая группировки, которые вели боевые действия в Алеппо против сирийских правительственных войск. В частности, в коалицию входят террористическая группировка "Фронт ан-Нусра" и экстремисты из группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещены в РФ).
Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава турецкого МИД расценили убийство российского посла как "низменный поступок" и выразили уверенность, что он не повлияет на двухсторонние отношения России и Турции. Анкара пообещала, что с турецкой стороны будет оказана вся необходимая поддержка в расследовании. Российские следователи уже находятся в Турции и проводят все необходимые следственные процедуры.
В память о российском дипломате власти Турции решили переименовать улицу в Анкаре, на которой находится российская дипмиссия.
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