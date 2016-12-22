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Регион 22.12.2016 13:18

Полиция предлагала убийце российского посла сдаться, но он отказался - турецкие СМИ

Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Турции Андрея Карлова, отказался сдаться полиции, заявив, что хочет умереть, сообщают в четверг турецкие СМИ.

А.Карлов погиб в результате теракта 19 декабря во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. 22-летний турецкий полицейский М.М.Алтынташ убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

По данным турецких СМИ, первыми на выстрелы в здание Центра современных искусств, подоспели два сотрудника дорожной полиции. Они предложили М.М.Алтынташу сдаться, но тот отказался, крикну, что "он находится там, чтобы умереть". Террорист также отверг предложение сдаться и от прибывшего позже подразделения спецназа.

Получив ранение в ногу, убийца упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он засунул руку в карман, полицейские подумали, что он террорист-смертник, собиравшийся взорвать бомбу. "А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив", - рассказали СМИ сотрудники правоохранительных органов. Тогда полицейские еще не знали, что убийца - их коллега.

По данным полиции, М.М.Алтынташ получил семь ранений, смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, УБИЙЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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