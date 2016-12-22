В Берлине возобновляет работу рождественская ярмарка, где ранее произошел теракт - СМИ

Посетители в четверг вновь смогут попасть на рождественскую ярмарку в Берлине, доступ на которую был закрыт в течение двух дней после произошедшего там теракта, передают в четверг западные СМИ.

По данным изданий, на территории ярмарки восстановлено освещение, и гости могут свободно подходить к находящимся там киоскам.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В настоящий момент полиция объявила в розыск 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри, предположительно, причастного к нападению. Задержать его пока не удалось.