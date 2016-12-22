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Дальнее зарубежье 22.12.2016 15:30

В Берлине возобновляет работу рождественская ярмарка, где ранее произошел теракт - СМИ

Посетители в четверг вновь смогут попасть на рождественскую ярмарку в Берлине, доступ на которую был закрыт в течение двух дней после произошедшего там теракта, передают в четверг западные СМИ.

По данным изданий, на территории ярмарки восстановлено освещение, и гости могут свободно подходить к находящимся там киоскам.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В настоящий момент полиция объявила в розыск 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри, предположительно, причастного к нападению. Задержать его пока не удалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ЯРМАРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]