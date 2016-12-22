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СНГ 22.12.2016 13:42

Задержаны 13 человек по делу о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске

В Ленинский районный суд Иркутска поступили ходатайства об избрании меры пресечения 13 задержанным в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" помощник судьи Маргарита Джафарова.

"Вчера поступили материалы по девяти задержанным, по всем принятие решения было отложено на 72 часа с продлением срока задержания. Сегодня поступили материалы еще по четырем задержанным. В настоящее время суд принимает решение о сроках рассмотрения", - сообщила М.Джафарова.

Ранее сообщалось о 12 задержанных по делу, возбужденному по ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), расследованием которого занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

Представитель Ленинского райсуда сообщал, что решение об избрании меры пресечения семи задержанным будет принято в пятницу, еще двум - в субботу.

В настоящее время по данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 72 человека. В медучреждениях скончался 41 госпитализированный, еще 31 труп доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. В больницах сейчас остаются 33 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны предприниматели и сотрудники торговых точек.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ОТРАВЛЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]