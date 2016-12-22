Задержаны 13 человек по делу о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске

В Ленинский районный суд Иркутска поступили ходатайства об избрании меры пресечения 13 задержанным в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" помощник судьи Маргарита Джафарова.
"Вчера поступили материалы по девяти задержанным, по всем принятие решения было отложено на 72 часа с продлением срока задержания. Сегодня поступили материалы еще по четырем задержанным. В настоящее время суд принимает решение о сроках рассмотрения", - сообщила М.Джафарова.
Ранее сообщалось о 12 задержанных по делу, возбужденному по ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), расследованием которого занимается Центральный аппарат Следственного комитета.
Представитель Ленинского райсуда сообщал, что решение об избрании меры пресечения семи задержанным будет принято в пятницу, еще двум - в субботу.
В настоящее время по данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 72 человека. В медучреждениях скончался 41 госпитализированный, еще 31 труп доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. В больницах сейчас остаются 33 человека.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.
В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны предприниматели и сотрудники торговых точек.
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