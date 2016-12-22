Путин: доля современных вооружений в ядерных силах РФ почти достигла 60 процентов

Президент РФ Владимир Путин отметил высокий процент современного вооружения в ядерных силах РФ.
"Отмечу, что доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60%", - заявил В.Путин на коллегии Минобороны в четверг.
Президент отметил существенное повышение боевой подготовки войск.
"Это убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016". Его успешное проведение повысило защищенность южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, - сказал В.Путин.
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