Путин заявил о необходимости отслеживать любые изменения баланса сил по периметру российских границ

Необходимо отслеживать соблюдение военного баланса по периметру российских границ и своевременно вносить коррективы при возникновении угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в четверг.

По его словам, необходимо синхронизировать эти планы с обновленными документами перспективного планирования.