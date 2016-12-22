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СНГ 22.12.2016 15:14

Путин заявил о необходимости отслеживать любые изменения баланса сил по периметру российских границ

Необходимо отслеживать соблюдение военного баланса по периметру российских границ и своевременно вносить коррективы при возникновении угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в четверг.

По его словам, необходимо синхронизировать эти планы с обновленными документами перспективного планирования.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАНИЦЫ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]