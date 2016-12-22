Более 700 тыс. граждан в Азербайджане охвачено АСП – глава Минтруда

Государственная адресная социальная помощь (АСП) в Азербайджане оказывается 162 тыс. семей, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

«В настоящее время в Азербайджане АСП охвачено 162 тыс. семей или 707 тыс. человек», - сказал С.Муслимов в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».

По словам С.Муслимова, пенсии в республике получают 1,312 млн человек.

Кроме этого, еще 506,1 тыс. человек получают различные виды пособий.

«Размер ежемесячных социальных выплат данным категориям граждан составляет 316 млн манатов», - отметил министр.

Р.Бабаев