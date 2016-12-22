Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.49 Brent   54.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Дек 25 Дек

Дальнее зарубежье 22.12.2016 14:09

Уровень рождаемости в Японии впервые упал ниже 1 млн новорожденных за год - СМИ

Специалисты зафиксировали самый низкий в истории страны уровень рождаемости в Японии, сообщает в четверг агентство "Киодо".

Так, в 2016 году число новорожденных уже составило менее 1 млн и, как ожидается, к концу года эта цифра достигнет 980 тыс. детей.

Помимо быстрого старения населения в Японии также отмечается сокращение числа женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Особенно плохие демографические показатели приходятся на 40 из 47 японских префектур, отмечает агентство.

Начиная с 2007 года, в Японии наблюдается тенденция к росту числа смертей в соотношении с количеством новорожденных. В частности, в 2015 году в стране родились чуть более 1 млн детей, а число смертей находилось на уровне 1,2 млн.

Таким образом, только в прошлом году сокращение численности населения Японии составило примерно 284 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, РОЖДАЕМОСТЬ, СОКРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]