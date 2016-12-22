Уровень рождаемости в Японии впервые упал ниже 1 млн новорожденных за год - СМИ

Специалисты зафиксировали самый низкий в истории страны уровень рождаемости в Японии, сообщает в четверг агентство "Киодо".

Так, в 2016 году число новорожденных уже составило менее 1 млн и, как ожидается, к концу года эта цифра достигнет 980 тыс. детей.

Помимо быстрого старения населения в Японии также отмечается сокращение числа женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Особенно плохие демографические показатели приходятся на 40 из 47 японских префектур, отмечает агентство.

Начиная с 2007 года, в Японии наблюдается тенденция к росту числа смертей в соотношении с количеством новорожденных. В частности, в 2015 году в стране родились чуть более 1 млн детей, а число смертей находилось на уровне 1,2 млн.

Таким образом, только в прошлом году сокращение численности населения Японии составило примерно 284 тыс. человек.