Мать и двухлетняя дочь погибли в Баку от угарного газа

Мать и ее двухлетняя дочка стали жертвами отравления угарным газом в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД республики.

"Жительница Сабунчинского района столицы Кямаля Гараева и ее двухлетняя дочь Наргиз Оруджева скончались от угарного газа в своем доме", - отметили в МВД.

Кроме этого, еще один случай отправления газом с летальным исходом зафиксирован в столице. "Жертвой газового отправления стал житель поселка Баладжары Бинагадинского района Баку Сиявуш Фарзалиев", - подчеркнули в министерстве.

Р.Бабаев