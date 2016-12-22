Мать и двухлетняя дочь погибли в Баку от угарного газа

Мать и ее двухлетняя дочка стали жертвами отравления угарным газом в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД республики.
"Жительница Сабунчинского района столицы Кямаля Гараева и ее двухлетняя дочь Наргиз Оруджева скончались от угарного газа в своем доме", - отметили в МВД.
Кроме этого, еще один случай отправления газом с летальным исходом зафиксирован в столице. "Жертвой газового отправления стал житель поселка Баладжары Бинагадинского района Баку Сиявуш Фарзалиев", - подчеркнули в министерстве.
Р.Бабаев
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