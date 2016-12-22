В ходе операции в Сирии российскими военными уничтожено 35 тыс. боевиков - Шойгу

Российские Воздушно-космические силы совершили в Сирии около 19 тыс. вылетов, уничтожено 35 тыс. боевиков и 1,5 тыс. единиц техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира", - сказал С.Шойгу на коллегии Минобороны в четверг.
По словам министра, всего ВКС РФ совершили 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по террористам.
"У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия", - сказал министр.
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