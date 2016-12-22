Железнодорожный обход Украины планируется завершить к сентябрю 2017 года - Шойгу

Строительство участка железной дороги в обход Украины планируется завершить до сентября 2017 года, сообщил в четверг на расширенной коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, к настоящему времени "уложено 23 километра железнодорожного полотна из 84".

"Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - сказал министр.

Строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины ведут железнодорожные войска.

С.Шойгу сообщил, что "земляное полотно дороги готово, объем работ составил 9 млн кубических метров".