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СНГ 22.12.2016 16:00

Железнодорожный обход Украины планируется завершить к сентябрю 2017 года - Шойгу

Строительство участка железной дороги в обход Украины планируется завершить до сентября 2017 года, сообщил в четверг на расширенной коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, к настоящему времени "уложено 23 километра железнодорожного полотна из 84".

"Завершить строительство планируется до сентября 2017 года", - сказал министр.

Строительство участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины ведут железнодорожные войска.

С.Шойгу сообщил, что "земляное полотно дороги готово, объем работ составил 9 млн кубических метров".

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОР, УКРАИНА, ОБХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]