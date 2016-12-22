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Дальнее зарубежье 22.12.2016 15:08

Серия терактов произошла в Мосуле, десятки человек погибли

Не менее 30 человек погибли в результате трех терактов, произошедших на контролируемой военными территории иракского города Мосул, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в силах безопасности.

Террористы-смертники подорвали три заминированных автомобиля. Мишенями были как военнослужащие, так и мирные жители.

В Мосуле проходит операция иракских военных и ополченцев, стремящихся очистить город от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ТЕРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]