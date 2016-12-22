2016-й год запомнился россиянам ростом цен, избранием Трампа, Олимпиадой в Рио и допинговым скандалом - опрос

Важнейшими событиями уходящего года, по мнению россиян, является рост цен/обесценивание денег (30%), а также избрание Дональда Трампа президентом США (28%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Третью строчку рейтинга делят между собой Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в Играх в Бразилии из-за допингового скандала (по 23%).
Также в числе главных событий года: вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%), задержание экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (18%), празднование 9 мая/шествие "Бессмертного полка" (17%), послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и вооруженные столкновения на Донбассе (по 15%).
Еще 14% россиян назвали важнейшим событием года наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки, по 13% - выборы депутатов Госдумы, арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко, восстановление отношений с Турцией.
Опрос проведен 9-12 декабря среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Опрос проводился до того, как стало известно об убийстве посла РФ в Турции, теракте в Берлине, массовом отравлении настойкой боярышника в Иркутске.
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