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СНГ 22.12.2016 17:11

2016-й год запомнился россиянам ростом цен, избранием Трампа, Олимпиадой в Рио и допинговым скандалом - опрос

Важнейшими событиями уходящего года, по мнению россиян, является рост цен/обесценивание денег (30%), а также избрание Дональда Трампа президентом США (28%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Третью строчку рейтинга делят между собой Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в Играх в Бразилии из-за допингового скандала (по 23%).

Также в числе главных событий года: вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%), задержание экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (18%), празднование 9 мая/шествие "Бессмертного полка" (17%), послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и вооруженные столкновения на Донбассе (по 15%).

Еще 14% россиян назвали важнейшим событием года наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки, по 13% - выборы депутатов Госдумы, арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко, восстановление отношений с Турцией.

Опрос проведен 9-12 декабря среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Опрос проводился до того, как стало известно об убийстве посла РФ в Турции, теракте в Берлине, массовом отравлении настойкой боярышника в Иркутске.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГОД, СОБЫТИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]