Из восточного Алеппо эвакуировали 40 тыс. мирных жителей - премьер Турции

Около 40 тыс. мирных жителей покинули восточные районы Алеппо за время проведения там операции по эвакуации, заявил в четверг премьер Турции Бинали Йылдырым.

По сообщению агентства ЭФЭ, в ходе выступления перед однопартийцами он подтвердил, что эвакуация продолжается.

"Процесс эвакуации не завершен. Он еще идет", - сказал он.

Ранее западные СМИ сообщали, что представители ООН следят за ходом продолжающейся в четверг эвакуации мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо.

"Эвакуация продолжается. Наблюдатели на месте", - сообщил журналистам один из находящихся в Сирии сотрудников ООН.

По его словам, некоторые жители выехали из Алеппо ночью, эвакуация продолжилась утром.

В четверг, как ожидается, завершится последний этап эвакуации мирных жителей и боевиков из восточного Алеппо. В общей сложности удерживаемую экстремистами часть города в течения дня готовятся покинуть примерно 3 тыс. человек. Для этого сирийские власти подготовили 60 автобусов.

Предполагается, что это последняя группа людей, пожелавшая покинуть восточную часть Алеппо и перебраться на контролируемые боевиками территории. Таким образом, уже в четверг сирийские правительственные войска могут восстановить контроль над всей территорией Алеппо.