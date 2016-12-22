Из восточного Алеппо эвакуировали 40 тыс. мирных жителей - премьер Турции

Около 40 тыс. мирных жителей покинули восточные районы Алеппо за время проведения там операции по эвакуации, заявил в четверг премьер Турции Бинали Йылдырым.
По сообщению агентства ЭФЭ, в ходе выступления перед однопартийцами он подтвердил, что эвакуация продолжается.
"Процесс эвакуации не завершен. Он еще идет", - сказал он.
Ранее западные СМИ сообщали, что представители ООН следят за ходом продолжающейся в четверг эвакуации мирных жителей из восточной части сирийского города Алеппо.
"Эвакуация продолжается. Наблюдатели на месте", - сообщил журналистам один из находящихся в Сирии сотрудников ООН.
По его словам, некоторые жители выехали из Алеппо ночью, эвакуация продолжилась утром.
В четверг, как ожидается, завершится последний этап эвакуации мирных жителей и боевиков из восточного Алеппо. В общей сложности удерживаемую экстремистами часть города в течения дня готовятся покинуть примерно 3 тыс. человек. Для этого сирийские власти подготовили 60 автобусов.
Предполагается, что это последняя группа людей, пожелавшая покинуть восточную часть Алеппо и перебраться на контролируемые боевиками территории. Таким образом, уже в четверг сирийские правительственные войска могут восстановить контроль над всей территорией Алеппо.
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