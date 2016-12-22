Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу обновила свой антирекорд, опустившись еще на одну позицию за месяц в рейтинге ФИФА.
В декабрьском списке Россия занимает 56-е место из 205 позиций, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Это самый низкий показатель за всю историю отечественного футбола. В конце ноября российские футболисты находились на 55-й позиции.
Возглавляет рейтинг по-прежнему Аргентина, второе место удерживает Бразилия, на третьем - Германия, на четвертом - команда Чили. За ней следуют Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.
Самое низкое падение зафиксировано у сборной Кубы, которая опустилась сразу на 26 позиций до 151 места. Самый высокий взлет - у сборной Руанды: она поднялась на девять позиций и теперь занимает 92-ю строчку.
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