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Спорт 22.12.2016 15:13

Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу обновила свой антирекорд, опустившись еще на одну позицию за месяц в рейтинге ФИФА.

В декабрьском списке Россия занимает 56-е место из 205 позиций, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Это самый низкий показатель за всю историю отечественного футбола. В конце ноября российские футболисты находились на 55-й позиции.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Аргентина, второе место удерживает Бразилия, на третьем - Германия, на четвертом - команда Чили. За ней следуют Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Самое низкое падение зафиксировано у сборной Кубы, которая опустилась сразу на 26 позиций до 151 места. Самый высокий взлет - у сборной Руанды: она поднялась на девять позиций и теперь занимает 92-ю строчку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]