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Социум 22.12.2016 15:15

В Баку со временем планируется снос «хрущевок»

В Баку в будущем могут быть снесены «хрущевки», заявил директор Бакинского государственного проектного института Ильгар Исбатов.

«Создающие угрозу жизни людей и наносящие серьезный ущерб внешнему виду города «хрущевки» в будущем могут быть снесены», - сказал И.Исбатов журналистам в четверг.

По его словам, в настоящее время, в Баку, в первую очередь, к сносу предусмотрены 1-2-этажные дома. «Через некоторое время могут быть снесены и «хрущевки», но в первую очередь необходимо начать со зданий с малой этажностью», - сказал он.

Как отметил И.Исбатов, в настоящее время в рамках пилотных проектов дома сносятся в Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском, Ясамальском, Хатаинском и Низаминском районах Баку. На их месте возводятся новые высотные здания.

Р.Бабаев

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Тэги: ХРУЩОВКИ, СНОС, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]