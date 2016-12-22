В Баку со временем планируется снос «хрущевок»

В Баку в будущем могут быть снесены «хрущевки», заявил директор Бакинского государственного проектного института Ильгар Исбатов.
«Создающие угрозу жизни людей и наносящие серьезный ущерб внешнему виду города «хрущевки» в будущем могут быть снесены», - сказал И.Исбатов журналистам в четверг.
По его словам, в настоящее время, в Баку, в первую очередь, к сносу предусмотрены 1-2-этажные дома. «Через некоторое время могут быть снесены и «хрущевки», но в первую очередь необходимо начать со зданий с малой этажностью», - сказал он.
Как отметил И.Исбатов, в настоящее время в рамках пилотных проектов дома сносятся в Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском, Ясамальском, Хатаинском и Низаминском районах Баку. На их месте возводятся новые высотные здания.
Р.Бабаев
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