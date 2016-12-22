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Бизнес и законодательство 22.12.2016 15:22

Азербайджано-иранский бизнес-форум пройдет 27 декабря в Баку

Азербайджано-иранский бизнес-форум состоится 27 декабря в Баку, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

"В иранскую делегацию войдут компании, представляющие сферы сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики, транспорта, логистики, туризма, информационных технологий, строительства, производства цемента и других стройматериалов, инженерии и т.д.", - отмечается в сообщении.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]