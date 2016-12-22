Азербайджано-иранский бизнес-форум пройдет 27 декабря в Баку

Азербайджано-иранский бизнес-форум состоится 27 декабря в Баку, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

"В иранскую делегацию войдут компании, представляющие сферы сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики, транспорта, логистики, туризма, информационных технологий, строительства, производства цемента и других стройматериалов, инженерии и т.д.", - отмечается в сообщении.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов