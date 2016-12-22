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ТЭК 22.12.2016 15:33

Президент Алиев и глава BP обсудили планы по разработки блока АЧГ после 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава BP Роберт Дадли в четверг в Баку обсудили дальнейшие перспективы участия компании BP в нефтегазовой промышленности Азербайджана и разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) после 2024 года (после истечения срока действия существующего контракта – ИФ-Аз), сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи собеседники отметили успешное сотрудничество между Азербайджаном и BP на протяжении многих лет, обсудили вопросы разработки блока АЧГ после 2024 года. При этом отмечалось, что иностранные компании заинтересованы в участии в будущей разработке этого блока», - отмечается в информации.

На встрече было подчеркнуто, что многомиллиардные инвестиции со стороны иностранных компаний в будущую разработку этого блока и добыча дополнительных больших объемов нефти создадут возможность для открытия новых рабочих мест.

Кроме того, И.Алиев и Р.Дадли обсудили успехи, достигнутые в рамках реализации проектов создания «Южного газового коридора» и «Стадии-2» разработки месторождения Шах-Дениз, работы проводимые компанией BP на мелководной части Абшеронского архипелага и в рамках проекта разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, BP, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]