Нетаньяху призывает США блокировать проект резолюции СБ ООН о поселенческой деятельности

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал США воспользоваться правом вето и заблокировать проект резолюции СБ ООН, требующий от Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, сообщает газета "Таймс оф Израэл".
"США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН в четверг", - написал Б.Нетаньяху в "Твиттере".
Голосование по предложенному Египтом проекту резолюции по израильским поселениям должно пройти в СБ ООН в четверг.
В документе говорится, что все существующие на оккупированной палестинской территории поселения незаконны и являются грубым нарушением международного права. Проект резолюции требует, чтобы "Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме".
Издание отмечает, что подобная резолюция была заблокирована США в 2011 году.
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