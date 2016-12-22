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Дальнее зарубежье 22.12.2016 15:34

Нетаньяху призывает США блокировать проект резолюции СБ ООН о поселенческой деятельности

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал США воспользоваться правом вето и заблокировать проект резолюции СБ ООН, требующий от Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, сообщает газета "Таймс оф Израэл".

"США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН в четверг", - написал Б.Нетаньяху в "Твиттере".

Голосование по предложенному Египтом проекту резолюции по израильским поселениям должно пройти в СБ ООН в четверг.

В документе говорится, что все существующие на оккупированной палестинской территории поселения незаконны и являются грубым нарушением международного права. Проект резолюции требует, чтобы "Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме".

Издание отмечает, что подобная резолюция была заблокирована США в 2011 году.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ООН, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]