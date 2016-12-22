ГТК Азербайджана выявил факты уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин за счет снижения реальной стоимости импортных товаров

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил случаи уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин рядом предпринимателей путем занижения в инвойсных документах реальной стоимости ввозимого в страну товара, говорится в сообщении пресс–службы ГТК.
«Изучение инвойсов, предъявленных в таможенные органы Азербайджана в последнее время рядом предпринимателями и различными компаниями в ходе импортных операций, выявили указание в них в разы заниженную стоимость товаров», - отмечается в информации.
По данным ГТК, только по 7 компаниям выявлены занижение сумм в инвойсах на общую сумму $116 тыс. 494,73 и на 63 тыс. 951,34 евро, что создает условия для уклонения ими от уплаты налогов и таможенных пошлин.
Список данных компаний представлен по ссылке http://customs.gov.az/az/news-3050.html.
Н.Аббасова
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