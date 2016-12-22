Назарбаев обсудил с председателем коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"Во время встречи была обсуждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании. Среди них вопросы транспортной политики в части ее совместной координации, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.
Как сообщалось, заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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