Президент Казахстана утвердил ужесточение антитеррористического законодательства

Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму", сообщила пресс-служба главы государства.
Поправки направлены на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте президента.
Целью документа является совершенствование действующего законодательства в сферах противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции, указывалось ранее в заключении мажилиса.
Поправками в законодательство усиливается контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.
Предусмотрены также меры усиления наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за участие в международных террористических организациях и вооруженных конфликтах за рубежом, а также устанавливается запрет на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму.
Нормами законопроекта упрощается порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму.
Вводится административная ответственность охранных структур и владельцев объектов, уязвимых в террористическом отношении, за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, а также за неисправность обязательных к использованию технических средств.
Вместе с тем, для минимизации отрицательного общественного резонанса в вопросах регистрации внутренних мигрантов предлагается ввести ответственность только для одной категории собственников - наймодателей (арендодателей) квартир.
Предлагаемое решение позволит гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания, что позволит им получать доступ к госсоциальным услугам. Также эта мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учет внутренней миграции.
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