Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.49 Brent   54.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Дек 25 Дек

СНГ 22.12.2016 17:03

Президент Казахстана утвердил ужесточение антитеррористического законодательства

Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму", сообщила пресс-служба главы государства.

Поправки направлены на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Целью документа является совершенствование действующего законодательства в сферах противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции, указывалось ранее в заключении мажилиса.

Поправками в законодательство усиливается контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.

Предусмотрены также меры усиления наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за участие в международных террористических организациях и вооруженных конфликтах за рубежом, а также устанавливается запрет на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму.

Нормами законопроекта упрощается порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Вводится административная ответственность охранных структур и владельцев объектов, уязвимых в террористическом отношении, за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, а также за неисправность обязательных к использованию технических средств.

Вместе с тем, для минимизации отрицательного общественного резонанса в вопросах регистрации внутренних мигрантов предлагается ввести ответственность только для одной категории собственников - наймодателей (арендодателей) квартир.

Предлагаемое решение позволит гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания, что позволит им получать доступ к госсоциальным услугам. Также эта мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учет внутренней миграции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АНТИТЕРРОР, ЗАКОН


Похожие новости


Великим юбилеем назвал Назарбаев 25-летие независимости Казахстана Президент Казахстана подписал закон об амнистии в честь 25-летия независимости страны Эрдоган нанесет визит в Казахстан Назарбаев объявил о запуске месторождения Кашаган на Каспии Не обязательно быть президентом, чтобы стать счастливым человеком - Назарбаев В Казахстане в обращение выпущена юбилейная банкнота с изображением Назарбаева

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]