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Дальнее зарубежье 22.12.2016 16:44

Жан-Мари Ле Пен сравнил гомосексуалистов с солью в супе

Основатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен заверил в четверг, что не имеет ничего против представителей секс-меньшинств, если их не слишком много.

"Гомосексуалисты - как соль в супе: если ее совсем нет, то это немного пресно, но если ее слишком много, то это невозможно есть", - заявил он в интервью французским журналистам.

Так он прокомментировал свое нежелание в прошлом принимать в партию представителей секс-меньшинств.

В августе этого года Ж.-М. Ле Пен был исключен из партии "Национальный фронт". При этом он добился через суд права оставаться почетным президентом партии, руководителем которой является его дочь - Марин Ле Пен.

Руководство партии обвинило основателя "Национального фронта" в том, что ряд недавних скандальных высказываний Ж.-М. Ле Пена ослабили линию и стратегию партии.

В частности в начале апреля в эфире телеканала БФМ, Ж.-М. Ле Пен выразил мнение, что газовые камеры были лишь деталью Второй мировой войны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, ГОМОСЕКСУАЛИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]