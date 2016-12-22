Жан-Мари Ле Пен сравнил гомосексуалистов с солью в супе

Основатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен заверил в четверг, что не имеет ничего против представителей секс-меньшинств, если их не слишком много.

"Гомосексуалисты - как соль в супе: если ее совсем нет, то это немного пресно, но если ее слишком много, то это невозможно есть", - заявил он в интервью французским журналистам.

Так он прокомментировал свое нежелание в прошлом принимать в партию представителей секс-меньшинств.

В августе этого года Ж.-М. Ле Пен был исключен из партии "Национальный фронт". При этом он добился через суд права оставаться почетным президентом партии, руководителем которой является его дочь - Марин Ле Пен.

Руководство партии обвинило основателя "Национального фронта" в том, что ряд недавних скандальных высказываний Ж.-М. Ле Пена ослабили линию и стратегию партии.

В частности в начале апреля в эфире телеканала БФМ, Ж.-М. Ле Пен выразил мнение, что газовые камеры были лишь деталью Второй мировой войны.