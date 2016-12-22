SOCAR ввела в строй новую скважину на месторождении Западный Абшерон

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию скважину на месторождении Западный Абшерон, сообщает официальный сайт компании.

Скважина №29 была пробурена с морского основания №20. Бурение осуществлялось до продуктивного пласта «Кирмакинская свита».

Суточный дебит скважины составляет 14 тонн нефти.

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

Н.Аббасова