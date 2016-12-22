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Дальнее зарубежье 22.12.2016 18:02

Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины - премьер Вучич

Сербские военные получат бесплатно из России шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 бронемашин, сообщает в четверг агентство АП со ссылкой на премьера Сербии Александра Вучича.

Предполагается, что боевая техника будет доставлена в Сербию в марте 2017 года. Речь не идет о новом вооружении, и потому после их получения из РФ самолеты, танки и бронемашины должны будут пройти техобслуживание и модернизацию. Стоимость этих работ оценивается в $188 - $240 млн.

А.Вучич отметил, что благодаря этим поставкам сербская армия станет намного боеспособнее. При этом он заверил, что его страна и после получения оружия из России в военном отношении продолжит сохранять нейтралитет.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что Россия поставит Сербии партию истребителей МиГ-29. "Поставка будет выполнена в марте-апреле следующего года", - уточнил он.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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