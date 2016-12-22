Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины - премьер Вучич

Сербские военные получат бесплатно из России шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 бронемашин, сообщает в четверг агентство АП со ссылкой на премьера Сербии Александра Вучича.

Предполагается, что боевая техника будет доставлена в Сербию в марте 2017 года. Речь не идет о новом вооружении, и потому после их получения из РФ самолеты, танки и бронемашины должны будут пройти техобслуживание и модернизацию. Стоимость этих работ оценивается в $188 - $240 млн.

А.Вучич отметил, что благодаря этим поставкам сербская армия станет намного боеспособнее. При этом он заверил, что его страна и после получения оружия из России в военном отношении продолжит сохранять нейтралитет.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что Россия поставит Сербии партию истребителей МиГ-29. "Поставка будет выполнена в марте-апреле следующего года", - уточнил он.