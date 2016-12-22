Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.49 Brent   54.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Дек 25 Дек

Финансы 22.12.2016 16:33

НФПП выдал предпринимателям в Гяндже кредиты на 7,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) организовал в четверг выдачу предпринимателям в Гяндже льготных кредитов на общую сумму 7,3 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 7,3 млн манатов получили 43 субъекта предпринимательства в Гяндже и его окрестностях", - подчеркивается в сообщении.

НФПП сообщает, что реализация проектов предпринимателей направлена на создание акропаркного комплекса, развитие животноводства, сфер производства мучных изделий, мрамора, стекла, пластиковых дверей и окон, сфер овощеводства и туризма.

"Кредитуемые проекты позволят открыть около 250 рабочих мест", - говорится в сообщении.

До сих пор в Гянджа-Газахском экономическом районе свыше 6 тыс. предпринимателей получили по линии НФПП льготные кредиты на 228 млн манатов, в том числе предприниматели в городе Гянджа для реализации 481 инвестиционного проекта получили 39 млн манатов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2015 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 248,5 млн манатов. В 2016 году объем кредитования из средств фонда планируется около 200 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТНЫЕ


Похожие новости


Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 155,4 млн манатов Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 144 млн манатов Объем кредитования бизнеса в Азербайджане в 2016г по линии НФПП составит около 200 млн манатов Кредиты по линии НФПП до сих пор получили около 32,4 тыс. предпринимателей в Азербайджане Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 136 млн манатов Кредиты по линии НФПП до сих пор получили около 32,3 тыс. предпринимателей в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]