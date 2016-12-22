НФПП выдал предпринимателям в Гяндже кредиты на 7,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) организовал в четверг выдачу предпринимателям в Гяндже льготных кредитов на общую сумму 7,3 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 7,3 млн манатов получили 43 субъекта предпринимательства в Гяндже и его окрестностях", - подчеркивается в сообщении.
НФПП сообщает, что реализация проектов предпринимателей направлена на создание акропаркного комплекса, развитие животноводства, сфер производства мучных изделий, мрамора, стекла, пластиковых дверей и окон, сфер овощеводства и туризма.
"Кредитуемые проекты позволят открыть около 250 рабочих мест", - говорится в сообщении.
До сих пор в Гянджа-Газахском экономическом районе свыше 6 тыс. предпринимателей получили по линии НФПП льготные кредиты на 228 млн манатов, в том числе предприниматели в городе Гянджа для реализации 481 инвестиционного проекта получили 39 млн манатов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2015 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 248,5 млн манатов. В 2016 году объем кредитования из средств фонда планируется около 200 млн манатов.
А.Ахундов
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