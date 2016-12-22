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Дальнее зарубежье 22.12.2016 18:32

До 40 тыс. человек удалось эвакуировать из восточного Алеппо за последние дни - де Мистура

От 35 тыс. до 40 тыс. человек были эвакуированы из Алеппо за последние несколько дней, сообщил в четверг спецпоспосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, которые приводит агентство ЭФЭ, эвакуированные были преимущественно отправлены в сельские районы провинции Алеппо и соседний город Идлиб.

При этом отмечает ЭФЭ, С.де Мистура подчеркнул, что практически никто из тех, кто был эвакуирован, не захотел отправиться в западную часть города, которую контролируют правительственные силы.

С.де Мистура подчеркнул, что приоритетом ООН остается получение эвакуированными гумпомощи и их защита.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, АЛЕППО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]