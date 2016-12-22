До 40 тыс. человек удалось эвакуировать из восточного Алеппо за последние дни - де Мистура

От 35 тыс. до 40 тыс. человек были эвакуированы из Алеппо за последние несколько дней, сообщил в четверг спецпоспосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, которые приводит агентство ЭФЭ, эвакуированные были преимущественно отправлены в сельские районы провинции Алеппо и соседний город Идлиб.

При этом отмечает ЭФЭ, С.де Мистура подчеркнул, что практически никто из тех, кто был эвакуирован, не захотел отправиться в западную часть города, которую контролируют правительственные силы.

С.де Мистура подчеркнул, что приоритетом ООН остается получение эвакуированными гумпомощи и их защита.