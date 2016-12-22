Среди жертв теракта в Берлине была гражданка Италии - МИД страны

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано подтвердил в четверг, что среди погибших во время теракта в Берлине есть гражданка его страны.

"К сожалению, сейчас мы уверены в том, что среди жертв есть итальянка Фабриция Ди Лоренцо", - говорится в заявлении главы МИД Италии.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.