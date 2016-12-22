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Дальнее зарубежье 22.12.2016 18:14

Среди жертв теракта в Берлине была гражданка Италии - МИД страны

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано подтвердил в четверг, что среди погибших во время теракта в Берлине есть гражданка его страны.

"К сожалению, сейчас мы уверены в том, что среди жертв есть итальянка Фабриция Ди Лоренцо", - говорится в заявлении главы МИД Италии.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]