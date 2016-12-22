Убитый в Турции посол Карлов похоронен на кладбище в Химках

Посол России в Турции Андрей Карлов, убитый в Анкаре, похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия местью за действия России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Как сообщили арабские СМИ, ответственность за убийство взяла на себя коалиция сирийских боевиков "Джейш аль-Фатх", объединяющая группировки, которые вели боевые действия в Алеппо против сирийских правительственных войск. В частности, в коалицию входят террористическая группировка "Фронт ан-Нусра" и экстремисты из группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещены в РФ).

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава турецкого МИД расценили убийство российского посла как "низменный поступок" и выразили уверенность, что он не повлияет на двухсторонние отношения России и Турции. Анкара пообещала, что с турецкой стороны будет оказана вся необходимая поддержка в расследовании. Российские следователи уже находятся в Турции и проводят все необходимые следственные процедуры.

В память о российском дипломате власти Турции решили переименовать улицу в Анкаре, на которой находится российская дипмиссия.

21 декабря В.Путин подписал указ о присвоении посмертно А.Карлову звания Героя Российской Федерации "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новость о гибели посла была "эмоционально тяжелой" для В.Путина.

В ночь после теракта он собрал для доклада главу МИД и руководителей спецслужб. Президент назвал убийство А.Карлова "провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии".

В.Путин охарактеризовал А.Карлова как блестящего дипломата и высоко отозвался о его личных качествах. "Он был очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал", - вспоминал президент.

В.Путин пообещал, что ответом на это преступление станет "усиление борьбы с террором, и бандиты это на себе почувствуют".

В четверг президент РФ Владимир Путин приехал почтить память А.Карлова на церемонию прощания, которая прошла в здании МИД РФ на Смоленской площади. Глава государства возложил букет алых роз к подножию гроба, и после этого сел рядом с родными А.Карлова и продолжительное время беседовал с ними.

Имя А.Карлова в четверг утром было выбито на мемориальной доске, установленной в главном вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга.