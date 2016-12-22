Ряд сенаторов-демократов в США не хотят учреждать комитет по кибербезопасности

Несколько сенаторов США от Демократической партии не поддержали идею создать специальный комитет, который займется проблемами кибербезопасности, сообщает американская газета "Политико".

Эта группа сенаторов считает, что создавать комитет нет необходимости, а расследование предполагаемых хакерских атак со стороны России можно провести силами комитета по разведке, как планировалось изначально.

Издание поясняет, что позиция сенаторов объясняется тем, что все они - члены комитета по разведке, и не хотят, чтобы в расследовании принимали участие представители других комитетов, которых предполагалось включить в этот процесс и дать им доступ к секретным разведданным.

Ранее группа законодателей выступила за создание сенатского комитета по кибербезопасности, который, в частности, займется расследованием предполагаемых хакерских атак со стороны России, целью которых было повлиять на ход выборов в США.