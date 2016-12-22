Манат к доллару подешевел еще на 0,27%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 декабря установил на уровне 1,7622 манат/$1 против 1,7575 манат/$1 на 22 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Тем самым манат подешевел к доллару на 0,2674%.

Н.Аббасова