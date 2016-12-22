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Макроэкономика 22.12.2016 17:09

Манат к доллару подешевел еще на 0,27%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 декабря установил на уровне 1,7622 манат/$1 против 1,7575 манат/$1 на 22 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Тем самым манат подешевел к доллару на 0,2674%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]