Манат к доллару подешевел еще на 0,27%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 декабря установил на уровне 1,7622 манат/$1 против 1,7575 манат/$1 на 22 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Тем самым манат подешевел к доллару на 0,2674%.
Н.Аббасова
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