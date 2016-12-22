Среди пострадавших от теракта в Берлине оказался один гражданин Финляндии

В результате теракта в центре Берлина пострадал гражданин Финляндии.

Как сообщил портал телерадиовещания Yle, со ссылкой на посольство страны Германии, сотрудники полпредства уже связались с ним.

Других сведений посольство не дает.

12 человек погибли и 48 человек пострадали, когда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Водителя грузовика нашли убитым в кузове машины. Террорист до сих пор на свободе.