Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год Международного десятилетия "Вода для устойчивого развития", сообщает в четверг пресс-служба таджикского президента.

"О поддержке инициативы Таджикистана сообщил Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в своем поздравительном послании председатель Генассамблеи ООН Питер Томсон. В своем послании Питер Томсон выразил уверенность, что принятая резолюция будет способствовать устойчивому развитию и решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире" - говорится в сообщении.