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Дальнее зарубежье 22.12.2016 19:20

Генассамблея ООН одобрила предложение Таджикистана о десятилетней программе "Вода для устойчивого развития" в 2018-2028 гг

Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год Международного десятилетия "Вода для устойчивого развития", сообщает в четверг пресс-служба таджикского президента.

"О поддержке инициативы Таджикистана сообщил Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в своем поздравительном послании председатель Генассамблеи ООН Питер Томсон. В своем послании Питер Томсон выразил уверенность, что принятая резолюция будет способствовать устойчивому развитию и решению проблем, связанных с водными ресурсами во всем мире" - говорится в сообщении.

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Тэги: ООН-ГЕНАССАМБЛЕЯ, ТАДЖИКИСТАН, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]