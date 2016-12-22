МИД Азербайджана прокомментировал заявление российского депутата Затулина по Нагорному Карабаху

Российский депутат Константин Затулин серьезно озабочен стратегическим характером отношений между Баку и Москвой, считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«К.Затулин, являющийся инструментом в руках Армении и армянского лобби, серьезно озабочен последовательным и динамичным характером развития стратегических, добрососедских и партнерских связей между Азербайджаном и Россией, а также дружескими отношениями между нашими народами», - заявил Х.Гаджиев, комментируя антиазербайджанские заявления депутата Государственной думы, с которыми он выступил в Ереване.

По его словам, так как К.Затулин слабо осведомлен о характере всестороннего развития азербайджано-российского сотрудничества, то в будущем степень его озабоченности может возрасти.

«Это связано с наличием большого количества новых крупномасштабных проектов, направленных на всестороннее развитие сотрудничества между двумя странами во имя интересов народов Азербайджана и России», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Выступая в Ереване, К.Затулин заявил, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана.

Р.Бабаев