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Карабахский конфликт 22.12.2016 17:21

МИД Азербайджана прокомментировал заявление российского депутата Затулина по Нагорному Карабаху

Российский депутат Константин Затулин серьезно озабочен стратегическим характером отношений между Баку и Москвой, считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«К.Затулин, являющийся инструментом в руках Армении и армянского лобби, серьезно озабочен последовательным и динамичным характером развития стратегических, добрососедских и партнерских связей между Азербайджаном и Россией, а также дружескими отношениями между нашими народами», - заявил Х.Гаджиев, комментируя антиазербайджанские заявления депутата Государственной думы, с которыми он выступил в Ереване.

По его словам, так как К.Затулин слабо осведомлен о характере всестороннего развития азербайджано-российского сотрудничества, то в будущем степень его озабоченности может возрасти.

«Это связано с наличием большого количества новых крупномасштабных проектов, направленных на всестороннее развитие сотрудничества между двумя странами во имя интересов народов Азербайджана и России», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Выступая в Ереване, К.Затулин заявил, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ДЕПУТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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