МИД Азербайджана прокомментировал заявление российского депутата Затулина по Нагорному Карабаху

Российский депутат Константин Затулин серьезно озабочен стратегическим характером отношений между Баку и Москвой, считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«К.Затулин, являющийся инструментом в руках Армении и армянского лобби, серьезно озабочен последовательным и динамичным характером развития стратегических, добрососедских и партнерских связей между Азербайджаном и Россией, а также дружескими отношениями между нашими народами», - заявил Х.Гаджиев, комментируя антиазербайджанские заявления депутата Государственной думы, с которыми он выступил в Ереване.
По его словам, так как К.Затулин слабо осведомлен о характере всестороннего развития азербайджано-российского сотрудничества, то в будущем степень его озабоченности может возрасти.
«Это связано с наличием большого количества новых крупномасштабных проектов, направленных на всестороннее развитие сотрудничества между двумя странами во имя интересов народов Азербайджана и России», - подчеркнул Х.Гаджиев.
Выступая в Ереване, К.Затулин заявил, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана.
Р.Бабаев
SOCAR за 11 месяцев сократила добычу газа на 9,5%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 9%
В Баку со временем планируется снос «хрущевок»
Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
В Минобороны Украины сообщают об отражении двух атак противника на Светлодарской дуге
Надежду Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ
Назарбаев обсудил с председателем коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Эксперты России и Азербайджана объединятся на благо Каспийского региона
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев