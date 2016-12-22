ЦИК Киргизии объявила окончательные итоги конституционного референдума: поправки поддержали 79,6% избирателей

Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила официальные итоги прошедшего 11 декабря референдума по внесению изменений в Конституцию, поправки поддержали 79,6% от общего числа участвовавших избирателей, изменения в Основной закон страны приняты.
"Итоговый протокол принятый членами Центральной избирательной комиссии свидетельствует, что поправки в Конституцию по результатам референдума 11 декабря считаются принятыми" - заявила глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова в четверг на заседании комиссии.
"После обработки данных с учетом отмененных бюллетеней на нескольких участках, где были выявлены нарушения, за изменение Конституции высказались 79,6% или 948 185 избирателей от общего числа избирателей, против - 15,40% (185 140 голосов) избирателей. Явка на референдум составила 42,4% от общего количества избирателей, которая равна 2 851 952. Общее число проголосовавших во время референдума составило 1 190 423 избирателей", - добавила Н.Шайлдабекова.
По результатам проведения референдума и местных выборов было зарегистрировано 18 жалоб и заявлений. Все жалобы и заявления были приняты к сведению и приобщены к итоговым протоколам, уточнили члены ЦИК Киргизии.
Инициаторами поправок в Конституцию Киргизии выступили лидеры пяти из шести парламентских фракций, их инициативу поддержал глава государства. В Основной закон страны вносятся 36 изменений в 24 главы и преамбулу.
Разработчики предлагали усилить полномочия премьера за счет предоставления ему права решать кадровые вопросы, сохранять депутатский мандат при переходе на работу в правительство. Поправки также ужесточают условия выхода фракций из коалиции и правила работы судей, вводя для них понятие безупречности, следить за которой будет Дисциплинарная комиссия. Кроме того, поправки предусматривают реформу органов прокуратуры.
Помимо этого, вносимые изменения устанавливают равенство всех международных договоров, убирают норму об обязательном исполнении решений международных органов по правам человека. В действующем Основном законе соглашений в области прав человека имеют приоритет над другими подписанными международными документами.
Кроме того, инициаторы решили уточнить понятие семьи, которая в соответствии с предлагаемыми изменениями "может быть создана на основе добровольного союза мужчины и женщины", тогда как в действующей Конституции речь идет просто о "лицах, достигших брачного возраста".
В Киргизии не все политические силы поддержали конституционный референдум, а предложенная в июле реформа привела к серьезным политическим разногласиям между политиками и распаду коалиции парламентского большинства.
Конституция Киргизии была принята парламентом в 1993 году, с тех пор в нее уже шесть раз вносились изменения путем референдума. Помимо этого, серьезные поправки дважды вносились парламентом республики. В 2010 году после апрельской революции, в результате которой сменилась власть в стране, была принята новая Конституция, которая установила в республике парламентскую форму правления. Согласно прописанным нормам парламент Киргизии не мог вносить изменения в Основной закон до 2020 года.
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