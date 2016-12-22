Генассамблея ООН вновь поддержала инициированную Азербайджаном резолюцию «Без вести пропавшие лица»

Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную азербайджанской стороной резолюцию «Без вести пропавшие лица», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
«На состоявшемся 19 декабря 2016 года пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН был достигнут консенсус по принятию выдвинутой со стороны Азербайджана резолюции «Без вести пропавшие лица», - говорится в сообщении.
К резолюции в качестве соавторов присоединились 60 государств.
«Резолюция призывает стороны вооруженных конфликтов к уважительному отношению и соблюдению международного гуманитарного права, а также к предотвращению случаев исчезновения граждан в условиях вооруженных конфликтов и необходимости принятия действенных мер по поиску без вести пропавших лиц и информирования их семей об их судьбах. В контексте этого резолюция призывает государства проявить особое внимание к вопросу, связанному с детьми, пропавшими без вести пропавшими в условиях вооруженных конфликтов», - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
В документе содержится просьба предоставить генсеком ООН детальный отчет по резолюции на 73-й сессии Генассамблеи ООН в 2018 году и на соответствующей сессии Совета по правам человека ООН.
Резолюция «Без вести пропавшие лица» была принята в 2002 года на 57-ой сессии ГА ООН. Раз в два года резолюция выдвигается для повторного утверждения.
Р.Бабаев
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