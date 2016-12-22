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СНГ 22.12.2016 20:02

США в 2016 году отказали в визе почти 10% заявителей из России

В 2016 году 9,29% заявителей из России получили отказ в выдаче визы в США, сообщает сайт Госдепартамента США.

Речь идет о визе типа "B", включающей туристические и деловые поездки. По данным сайта Госдепартамента, отказ в визе в 2016 году получили 9,29% россиян.

Среди европейских стран чаще всего отказы в визе получали жители Литвы - в 22,36% случаев, Эстонии - 20,74%, а также Великобритании и Северной Ирландии - 20,42%.

Жители Германии, Франции и Бельгии получали отказ в американской визе чуть более чем в 7% случаев. Граждане Китая - в 12,35% случаев.

Труднее всего получить визу для туристической или деловой поездки в США в 2016 году было кубинцам: в 81,85% случаев они получали отказ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]