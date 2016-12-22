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СНГ 22.12.2016 20:14

Контактная группа по Украине в первом квартале 2017 года соберется в Минске шесть раз

Контактная группа по Украине возобновит работу в Минске после праздников в середине января, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.

"Очередная встреча контактной группы запланирована на 16 января", - сказал источник.

Он сообщил, что в общей сложности до конца зимы контактная группа соберется в Минске трижды. "Также запланированы встречи 1 и 15 февраля", - сказал он.

Затем в марте запланированы еще три раунда переговоров: 1, 15 и 29 числа.

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Тэги: УКРАИНА, МИНСК, КГ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]