Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.49 Brent   54.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Дек 25 Дек

ТЭК 22.12.2016 17:37

SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2016 года добыла 6 млн 935,1 тыс. тонн нефти, что на 8,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В ноябре 2016 года компанией добыто 618 тыс. тонн нефти.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2016 года добыча нефти составила 37 млн 719,3 тыс. тонн (спад на 1,4%), в том числе в ноябре – 2 млн 998,3 тыс. тонн.

В 2015 году SOCAR добыла 8 млн 160,5 тыс. тонн нефти, в целом по Азербайджану добыча составила 41 млн 689 тыс. тонн.

Правительство Азербайджана добычу нефти в 2016 году прогнозирует на уровне 40 млн 744,9 тыс. тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, НЕФТЕДОБЫЧА


Похожие новости


SOCAR в I квартале сократила добычу нефти на 2% SOCAR в I полугодии увеличила добычу нефти на 1% SOCAR в январе-феврале сократила добычу нефти на 1% SOCAR сократила в 2012 году добычу нефти на 2% SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2% SOCAR сократила за 10 месяцев добычу нефти на 2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]