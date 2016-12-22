SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2016 года добыла 6 млн 935,1 тыс. тонн нефти, что на 8,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В ноябре 2016 года компанией добыто 618 тыс. тонн нефти.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2016 года добыча нефти составила 37 млн 719,3 тыс. тонн (спад на 1,4%), в том числе в ноябре – 2 млн 998,3 тыс. тонн.

В 2015 году SOCAR добыла 8 млн 160,5 тыс. тонн нефти, в целом по Азербайджану добыча составила 41 млн 689 тыс. тонн.

Правительство Азербайджана добычу нефти в 2016 году прогнозирует на уровне 40 млн 744,9 тыс. тонн.

Н.Аббасова