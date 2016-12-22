В Минобороны Украины сообщают об отражении двух атак противника на Светлодарской дуге

Противник в четверг утром дважды пытался штурмовать позиции украинских военных в районе города Светлодарск в Донбассе, сообщил сайт министерства обороны Украины.

"Враг продолжает провокационные действия на Светлодарской дуге... С 09.00 по 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода осуществили попытку выбить подразделения Вооруженных сил Украины с занятых позиций. Получив отпор, враг повторно осуществил попытку штурма", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, все атаки отбиты, противник был вынужден отступить. "Потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет, потери противника уточняются", - сообщили в Минобороны.

Ранее в четверг первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели фиксируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, половина из которых приходится на район Светлодарска.