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СНГ 22.12.2016 17:42

В Минобороны Украины сообщают об отражении двух атак противника на Светлодарской дуге

Противник в четверг утром дважды пытался штурмовать позиции украинских военных в районе города Светлодарск в Донбассе, сообщил сайт министерства обороны Украины.

"Враг продолжает провокационные действия на Светлодарской дуге... С 09.00 по 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода осуществили попытку выбить подразделения Вооруженных сил Украины с занятых позиций. Получив отпор, враг повторно осуществил попытку штурма", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, все атаки отбиты, противник был вынужден отступить. "Потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет, потери противника уточняются", - сообщили в Минобороны.

Ранее в четверг первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели фиксируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, половина из которых приходится на район Светлодарска.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, СВЕТЛОДАРСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]