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ТЭК 22.12.2016 17:46

SOCAR за 11 месяцев сократила добычу газа на 9,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2016 года добыла 5 млрд 726,2 млн кубометров газа, что на 9,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В ноябре 2016 года компания добыла 516 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2016 года добыча составила 26 млрд 920,6 млн кубометров газа (рост на 1,2% - ИФ-Аз), в том числе в ноябре - 2 млрд 282,8 млн кубометров.

В 2015 году SOCAR добыла 6 млрд 871,4 млн кубометров газа, в целом по Азербайджану добыча составила 29 млрд 742,7 млн кубометров.

Правительство Азербайджана добычу газа в 2016 году прогнозирует на уровне 29 млрд 345 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, ГАЗОДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]