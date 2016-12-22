SOCAR за 11 месяцев сократила добычу газа на 9,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2016 года добыла 5 млрд 726,2 млн кубометров газа, что на 9,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.
В ноябре 2016 года компания добыла 516 млн кубометров газа.
В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2016 года добыча составила 26 млрд 920,6 млн кубометров газа (рост на 1,2% - ИФ-Аз), в том числе в ноябре - 2 млрд 282,8 млн кубометров.
В 2015 году SOCAR добыла 6 млрд 871,4 млн кубометров газа, в целом по Азербайджану добыча составила 29 млрд 742,7 млн кубометров.
Правительство Азербайджана добычу газа в 2016 году прогнозирует на уровне 29 млрд 345 млн кубометров.
Н.Аббасова
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